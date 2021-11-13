Oryantal Didem: Bu nasıl bir çekememezlik anlamıyorum

İbrahim Tatlıses’in ‘İbo Show’ adlı programında gerçekleştirdiği dans gösterileriyle tanınan Oryantal Didem, uzun bir aranın ardından tekrar sahne aldı. Şov programından sonra kazandığı parayı bir dans okulu açmak için kullanan Didem Kınalı, pandemi döneminde iflas etmiş ve arabasını satmak durumunda kalmış.

Oryantal Didem, sahne aldığı mekanda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Snob Magazin’in haberine göre; Dans etmesine engel olmaya çalışan assolistler olduğunu ve kendisini afişlerde bir görmeye tahammül edemediklerini söyleyen Didem Kınalı, “Bu nasıl bir kıskançlık, nasıl bir çekememezlik anlamıyorum. Menajerimle bazen uzun uzun tartışmalarımız oluyor ve bu duruma bir anlam veremiyoruz. Bu bir sanat ve ben sanatımı icra etmeye çalışıyorum. Kimsenin ekmeğinde, sahnesinde gözüm yok. Onlarca öğrenci yetiştiriyorum bu sanat için.” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında konuşmasında devam eden Kınalı, “Onlara güzel bir meslek bırakmak istiyorum. Bunları hak etmediğimi düşünüyorum. Kendi ülkemde bu kadar itilip kakılmak ağırıma gidiyor. Zaman zaman bu ülkeden gitmek bile geldi aklıma. Ancak bu ülkeye olan aşkım buna hep engel oldu” dedi.