“Türkiye’deki yoksulluk artık vatandaşın ruhuna işlemiş vaziyette. Bir de o ruhu emen yasadışı sanal bahis örgütleri gibi yapılar oldu mu garibanı koruyan kimse kalmıyor. Ha eskiden garibanı koruyan mı vardı o da ayrı bir konu. Fakat görüyoruz ki enflasyonla birlikte son yıllarda yoksulluğun pençesine kapılmak çok daha ıstırap verici bir hal aldı. Üstüne bir de adaletsizlik, eşitsizlik, haksızlık binince insanın haykıracak bir nefesi bile kalmıyor. Maalesef acı sonla tek çıkış yolu olarak görülüyor. Aileler dağılıyor, çocuklar yetim kalıyor, toplum çöküyor. İşte istedim ki bu kitap haykıracak bir nefesi bile kalmayanların sesi olsun. İstedim ki çarkın dişlileri arasında ezilenlerin isyanı olsun.”

Yunanistan’da yasa dışı bahis parasıyla saltanat süren kim?

Kara para aklamak için ünlü bir isimden ev satın alan kim?

Bahis soruşturmasında ilk kez ortaya çıkan gerçekler neler?

Türkiye’nin en büyük dijital medyasını kim, hangi parayla satın aldı?

Kara para film sektöründe mi aklanıyor?

Acun Ilıcalı, Sedat Peker ve Erden Timur, Murat Ağırel’e ne anlattılar?

Adaletsizlik, yolsuzluk ve sanal bahis çeteleri… Yozlaşan bir Türkiye, çürüyen bir siyaset ve yasa dışı bahis mafyası… Futbolda, siyasette, iş dünyasında, bürokraside gizlenen bağlantılar açığa çıkıyor. Aklanan milyarlar, şok edecek isimler ve uykuları kaçıracak gerçekler bu kitapta! Ortalık karışacak, bu kirli çark bozulacak!