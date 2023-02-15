Sekiz ulusal kanal bu akşam ortak yapılacak olan yayında birleşiyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan hepimizi yasa boğan Kahramanmaraş deprem felaketine yardım için birleşen sekiz ulusal kanal “Türkiye Tek Yürek” sloganlı ortak yayında buluşacak. Bu akşam 20:00’da başlayacak olan yayında sekiz ulusal kanal ikişerli gruplar halinde canlı yayınlara katılacak. Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz ve Nihat Hatipoğlu’nun sunuculuğunu üstleneceği ortak yayına birçok ünlü isim de katılarak destek verecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Her kanalın kendi yüzleriyle katılacağı ortak yayına katılanlar arasında Hülya Avşar, Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit, Nurgül Yeşilçay, Neslihan Atagül, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Engin Altan Düzyatan, Hadise, Sedef Avcı, Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Ebru Şahin, Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Barış Arduç, Uğur Güneş, Rabia Soytürk, İlayda Alişan, Sümeyye Aydoğan, Uğur Güneş, Gülsim Ali, Tolgahan Sayışman, Ufuk Özkan, Alişan, Serdar Tuncer, Ozan Akbaba, Sıla Türkoğlu, Olgun Toker, Özgü Kaya, Seray Kaya, Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici, Deniz Işın, Burak Dakak, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Özge Özder, Nilsu Berfin Aktaş, Özge Törer, İsmail Hacıoğlu, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şevval Sam, Melis Sezen, Melisa Doğu, Yiğit Koçak, Kubilay Aka, Melisa Aslı Pamuk, Murat Ünalmış, Hatice Şendil, Ozan Akbaba, Devrim Özkan, Cihangir Ceyhan, İbrahim Selim, Yusuf Çim, Aslı Enver, İbrahim Büyükak, Engin Öztürk, Ezgi Mola, Doğukan Polat, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Binnur Kaya, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Onur Seyit Yaran, Berker Güven, Hande Erçel, Ertan Saban, Eda Ece, Beyza Şekerci, Burak Deniz, Esra Erol, Müge Anlı, Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Berk Atan, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Bihter Dinçel, Emre Karayel, Yasemin Allen, Ayta Sözeri, Hafsanur Sancaktutan, Sevda Erginci ve daha birçok televizyon yüzü yer alıyor.

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