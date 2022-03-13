Hürriyet Kelebek yazarları oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin’n ayrılıklarını değelendirdi. Orkun Ün çiftin ayrılması ile ilgili sert konuştu. Ün, “Ben zaten iki ismin ilişkisine hiç inanmamıştım. Ayrılığı da ne hale getirdiler” dedi.

Hürriyet Kelebek’te yer alan soru ve yanıtları:

Hande Erçel ile Kerem Bürsin her hafta parça parça ayrılıyor sanki. Son hamleyi Erçel yaptı ve Bürsin’i Instagram’da takip etmeyi bıraktı. Ne diyorsunuz bu ilişkinin bit(e)meme haline?

Orkun Ün: Sormayın ya… Tam bir panayır. Ben zaten iki ismin ilişkisine hiç inanmamıştım. Ayrılığı da ne hale getirdiler. Bittiyse bitmiştir, uzatmanın ne alemi var ki? Bu dizi değil, gerçek hayat!

Onur Baştürk: Dünyanın en sıkıcı ve fenalar fenası dizisinin iki başrol oyuncusunun zoraki aşk ilişkisinin bir türlü bitememesi, aynı şekilde sıkıcı.

Ömür Gedik: Bazı ayrılıklar böyledir. Gemileri tamamen yakmak yerine karşı tarafı yoklaya yoklaya azalırsın, yaprakları teker teker koparırsın. Hande ve Kerem’inki reklam kokuyor diyenlere inat belki de böyle bir ayrılık. İlişkiye Orkun gibi “tamamen reklamdı” demek de gelmiyor içimden.

Savaş Özbey: Kerem centilmence davranıyor işte. Önce karşı tarafın takipten çıkmasını bekledi. Kendisi de çıkacaktır muhtemelen anında.