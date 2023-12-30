Orjin İbar, Birinci Dünya Savaşı sırasında ön saflarda mücadele eden hemşirelerin keşfettikleri, dünyanın ilk hijyenik ped markası olan Kotex’in Türkiye Pazarlama Direktörü. “Kadınların toplumsal önyargılara meydan okuduğu ve başarılı olduğu projeler geliştiriyoruz. Tabu olan alanlarda kadınları destekliyoruz.” diyor Orjin İbar. “Kadınların gücünün ve yapabileceklerinin sınırsız olduğunu, hiçbir engelin onların karşısında duramayacağını tüm topluma göstermenin görevimiz olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullanan İbar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

2023 yılı Kotex için nasıl geçti?

2023 yılını başarılı bir şekilde tamamladık. Ürün portföyümüzü geliştirirken, yenilikçi çözümler sunmak ve kadınların potansiyellerini fark ettirmek adına çalışmalar yaptık. 2023, yer aldığımız kategorilere yenilikler getirdiğimiz bir yıl oldu. Bu yıl, ilk kez bir regl markası olarak Kotex’in lanse ettiği Yıkanabilir Regl Külodu’nu, çok daha kolay kullanım imkanı sağlayan Kotex Aplikatörlü Tampon’u, %100 doğal kaynaklı bileşenlerden oluşan emici merkeziyle Natural Tampon’u ve sürekli geliştirdiğimiz Kotex Gece Serisi’ni tüketicilerimizle buluşturduk.

Aynı zamanda tarihimizde ilk kez, Nielsen verilerine göre Türkiye’de Kasım ayında %28.9 ciro pazar payıyla toplam hijyenik ped kategorisinin lideri olduk. Bu başarı hem ultra hem günlük ped kategorisindeki liderlik ile geldi. Ürün inovasyonlarımızdan iletişim ve sosyal fayda çalışmalarına kadar her detayını ince ince ördüğümüz bu yılda, Kasım ayı pazar liderliği bize daha çok çalışma azmi veriyor.

Kotex sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan bir marka. Geride kalan yılda hangi alanlarda topluma dokundunuz?

2023 yılında, toplumsal fayda hedeflerimizi tam anlamıyla gerçekleştirdik. Kadınların eşit fırsatlar elde etmelerine katkıda bulunarak onları sonuna kadar destekledik. Erkek egemen yelken sporunda hayata geçirdiğimiz “Cumhuriyetin Kızları” projemiz, büyük ilgi gördü. Geniş yankı uyandıran bu projede genç kadınların elde ettikleri başarılar, hepimize bir kez daha kadın #İsterseYapar dedirtti.

“Cumhuriyetin Kızları” projesi nedir? Projeyi biraz açabilir misiniz?

Tüm ürün yeniliklerini ve iletişim çalışmalarını kadınların gücünden aldığı ilhamla gerçekleştiren Kotex Türkiye olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılını genç kadınlarla denize yelken açarak kutladık. Türkiye’nin her köşesinden gelen ve daha önce hiç denizle buluşmamış kadınları yelken yarışlarına hazırladık. Deneyimli yelkenci ve milli sporcu Murat Tan’ın “Kadınlarla birlikte ben de tabuların karşısında olacağım!” demesiyle projeye başladık. Yola çıkarken Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kadına ulaşmayı kendimize hedef olarak belirledik. Projede daha önce hiç denizle, yelken sporuyla buluşmamış kadınlar yer aldı. Projeye 8000’den fazla başvuru yapıldı, 32 farklı şehirden 100 kadın “Cumhuriyetin Kızları” ekibine katıldı. Proje kapsamında, deprem mağdurlarına destek sağlamak için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile iş birliği yaptık ve gençlerimize eğitim bursu imkanı sunduk. Bu adımla projeyi daha anlamlı bir boyuta taşıdık.

Peki, “Cumhuriyetin Kızları” yarışlarda başarılı oldu mu? Kaç yarışa katıldınız? Kazandığınız yarışlar var mı?

Projemizin geldiği nokta ve elde ettiğimiz sonuçlar, yelken sporunu kadınların da başarıyla yapabileceğini gösterdi. “Cumhuriyetin Kızları” ile 16 yarışta toplam 37 start aldık, 250 saat yarıştık. 1200 mil kat ettik ve 13 kupa kazandık. 13 kupa, beklentimizin de üzerinde oldu. “Cumhuriyetin Kızları” yarışlara katıldı, denizleri aştı, ödüllere ulaştı. Hayatında denizle buluşmamış o kadınlar, kendilerini buldukları bir yola çıktılar. İstediler, yaptılar. Her biriyle gurur duyuyoruz.

Biraz da “Denizde 100 Kadın” belgeselinden konuşalım. Belgesel büyük ilgi gördü. Projeyi bir belgesel haline getirme fikri nasıl doğdu?

Projeyi belgeselleştirirdik çünkü kadınların ilham veren hikayesi daha geniş kitlelere ulaşsın istedik. Şu anda Blu TV ve Kotex YouTube kanalında yayında olan “Denizde 100 Kadın” isimli bu belgesel, kadınların önyargıları hep birlikte aşabilmesinin mümkün olduğunu herkese gösteriyor. Bu film, rekabet dozu yüksek yarışlarda ortaya konan dayanışma ruhunu, kadınların kendi başarı hikayelerini gerçekleştirmelerini konu ediniyor. Mor ve Ötesi, belgesele söz ve müziğiyle katkıda bulundu. Güçlü, derin, manifesto niteliğinde bir şarkı hazırladılar. Melisa Sözen de belgeselin seslendirmesini yaptı.

Kadınlar için gerçekleştirdiğiniz başka projeler var mı?

Kotex, 1. Dünya Savaşı sırasında ön saflarda mücadele eden hemşirelerin keşfettikleri, dünyanın ilk hijyenik ped markası. Dolayısıyla, kadınların gücünün ve yapabileceklerinin sınırsız olduğunu, hiçbir engelin onların karşısında duramayacağını tüm topluma göstermenin görevimiz olduğuna inanıyoruz. Kadınlar için attığımız her adımda, kadınların tüm tabuları aşabilecek güce sahip olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Kotex İsterse Yapar inisiyatifi ile engeller ve endişelerle mücadele ediyoruz.

Kadınların toplumsal önyargılara meydan okuduğu ve başarılı olduğu projeler geliştiriyoruz. Tabu olan alanlarda kadınları destekliyoruz. Bu konuda gurur duyduğumuz girişimlerimizden birisi de “Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programı”. 2019’da başlattığımız program kapsamında, toplumdaki ve futboldaki önyargılarla mücadelemiz sonucu toplamda 20 milyon kadına ulaştık ve pek çok markaya öncülük ettik. Üç yılda Türkiye’deki lisanslı kadın futbolcuların yüzde 50’sine 11 bin saat eğitim verdik. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin karşısında duran programa ilişkin olarak Social Return on Investment- SROI raporu da yayımlandı. Yatırımın sosyal dönüşünü ortaya koyan rapor; “Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programı”nın bugüne dek yapılan yatırımın 9 katı oranında sosyal getiri elde ettiğini ortaya koydu. Kotex olarak, toplumsal önyargılarla mücadele etmeye ve kadınların yanında yer almaya 2024’te de devam edeceğiz.