Orhan Pamuk tarafından kaleme alınan Benim Adım Kırmızı romanı Finlandiya’da bir caz albümüne ilham kaynağı oldu. Espoo Big Band adlı orkestra, son çalışmasında Pamuk’un ünlü romanını temel alıyor.

Finlandiya’nın önde gelen caz orkestralarından Espoo Big Band, Blood Red adlı son albümünde rotasını Orhan Pamuk’un kurgu dünyasına kırıyor.

Cazkolik sitesinde yer alan habere göre besteci ve aranjör Mikko Hassine, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un 16. yüzyıl İstanbul’unda geçen Benim Adım Kırmızı kitabından etkilenerek bu albümü kaydediyor.