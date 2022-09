Orhan Pamuk yeni kitabı Uzak Dağlar ve Hatıralar ile raflardaki yerini almak için gün sayıyor. Eser, Yapı Kredi Yayınları etiketini taşıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk, 2022’nin sonbaharını yeni bir kitapla karşılıyor. Uzak Dağlar ve Hatıralar adını taşıyan eser, yazarın güncelerinden kesitlere ve bu notlara eşlik eden çizimlere yer veriyor.

1952 yılında İstanbul’da doğan Pamuk; Cevdet Bey ve Oğulları, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Kar ve Beyaz Kale gibi eserlerle adını dünya çapında milyonlarca okura duyurmayı başarmıştı.

Orhan Pamuk, on dört yıldır her gün küçük not defterlerine notlar alıyor ve resimler yapıyor. Pamuk sayfalarda günlük hayatını, güncel gelişmeleri, duygularını, yazmakta olduğu romanların sorunlarını anlatıyor ve tartışıyor. Bazan roman kahramanlarıyla konuşuyor, bazan bir rüyasını ya da bir yolculuğu anlatıyor, bazan da manzara resmi ya da mutluluk hakkında fikir yürütüyor.

