Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, Benim Kahramanım Türk Halkıdır isimli kitabında Kemal Sunal ile bir anısını anlatırken oyuncunun sevmediğini arabeskçiden bahsetti. Söz konusu sanatçının Orhan Gencebay olduğu iddiası ise ortalığı karıştırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, Arkın’a öfke kustu.

Sevim Emre, “Avukatla konuştum hukuki olarak o kitabı toplattıracağız. Saygısızlığı hazmedemem böyle bir haberi hazmedemem Orhan Gencebay gibi bir değeri kitabının reklamını yapmak için hiç kimse kullanamaz. Müsaade etmiyorum.” dedi.

Kitabı toplattırmaktan vazgeçti!

Alsana Haber adlı programda iki dev sanatçı Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay’ın kırgınlıkları son buldu. Canlı yayına bağlanan gazeteci Nurcan Sabur, “Seyhancığım kitaptaki kişi asla Orhan Gencebay olamaz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum. Orhan Gencebay’da asansör fobisi var.” dedi.

Sevim Emre ise “Seyhancığım kitaptaki kişi madem Orhan abiniz değil, O zaman hayırlı uğurlu olsun..” diyerek kitabı toplatmaktan vazgeçtiklerini duyurdu.