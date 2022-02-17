Orhan Gencebay’ın Hande Yener ve Gülşen’in kıyafetlerine “edepsiz” sözleri üzerine 7 yıl önce bir mekanda Hülya Avşar’ın kalçasına tokat attığı görüntüler yeniden gündem oldu. Eleştirilere Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den sert yanıt geldi. ”Köpekler ulur, atlar yürür”

Arabesk müziğinin baba lakaplı usta ismi Orhan Gencebay, kadın şarkıcıların dekolteli sahne kıyafetlerini “Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım” sözleriyle eleştirmişti.

Bunun üzerine twitter’da Gencebay’ın geçmişte Hülya Avşar’ın poposuna tokat attığı görüntü TT oldu ve usta sanatçıya “Biraz edepli olmak lazım” mesajları atıldı.

Tv100’de yer alan habere göre; Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre eleştirilere “Orhan Gencebay’a dil uzatan her söylediği sözü çarpıtan insanlık yoksunu zavallılara gelsin….! Köpekler ulur Atlar yürür” mesajıyla yanıt verdi.