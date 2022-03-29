Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın, “Benim Kahramanım Türk Halkıdır” kitabında yakın dostu Kemal Sunal’ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini isim vermeden anlattı. Odatv, bu ismin Orhan Gencebay olduğunu açıklamıştı. Orhan Gencebay, katıldığı canlı yayında olaya ilişkin konuştu.

Sevim Emre çılgına döndü

Canlı yayında Gencebay’ın elinde telefonu alan hayat arkadaşı Sevim Emre, “Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın’ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay’ı kullanarak yapamaz” diye konuştu.