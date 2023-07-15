Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte Anadoluhisarı’ndaki bir restorana yemeğe gitti. Gece sona erdikten sonra Baltalimanı’ndaki evlerine dönmek üzere restoranın teknesini kullanmak istediler. İskeleye yanaşan tekneden önce eşini indiren Gencebay, ardından kendi inmeye çalıştı. Ancak bir görevli tarafından hızlıca çekilmesi sonucu sırt üstü beton zemine düştü.

Gencebay, yaşadığı bu kaza sonrasında bedeninde ezikler oluşmasına rağmen sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Çok şükür iyiyim, önemli bir kazaydı. Allah beni korudu” şeklinde açıklama yaptı.