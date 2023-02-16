Orhan Aydın’ın, Hatay’a akrabalarını ziyarete giden kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Elif Torun Öneren, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalmıştı.

Orhan Aydın, kızı ve eski eşi için birçok kez yardım çağrısında bulunmuştu. Elif Torun Öneren enkazdan çıkarılmış, ancak kızı enkazdan kurtarılamamıştı. 11 Şubat’ta da Eylem Şafak Aydın’ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

“Babalarından önce ölmemeli çocuklar”

Sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşan Orhan Aydın, “Babalarından önce ölmemeli çocuklar” ifadesiyle görenleri duygulandırdı.

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