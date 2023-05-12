HiPP Babysanft Banyo jeli, hassas ve narin cildini besleyip nemlendirirken, cildinize zarar vermez. İçerisinde organik badem yağı içeren; HiPP Banyo jeli hassas ve nazik bir şekilde temizleme sağlar. Özellikle yeni doğan cildi ile uyumlu Ph değerine sahiptir.İçerisinde organik badem özü vardır. Cilt uyumluluğu dermatolojik olarak onaylanmıştır. PEG, paraben, Mineral yağ, esansiyel yağ, renklendirici, koruyucu, içermiyor. HiPP Babysanft bakım ürünleri cildin doğal koruma mekanizmasını güçlendiren HiPP Cilt koruması içeriğiyle cildinizi koruyor.

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