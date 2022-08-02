Christopher Nolan’ın yönettiği, başrole İrlanda’lı ünlü oyuncu Cillian Murphy’nin hayat verdiği ‘Oppenheimer’ filminin resmi tanıtım fragmanı Universal Pictures tarafından yayınlandı.

Filmin yıldızlarla dolu olan kadrosunda Murphy’ye Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano ve Kenneth Branagh gibi isimler eşlik ediyor.

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