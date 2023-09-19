Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon’ın yer aldığı “Oppenheimer” filmi gişede büyük bir başarıya imza atarak dünya genelinde toplam 912.7 milyon dolar kazandı. “Oppenheimer” böylece Freddie Mercury biyografisi “Bohemian Rhapsody“yi geride bırakarak tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi oldu.

Başrolünde Rami Malek’in yer aldığı 4 dalda Oscar kazanan “Bohemian Rhapsody”nin toplam hasılatı 910.8 milyon dolardı. Öte yandan 181 dakikalık uzunluğuyla dikkat çeken “Oppenheimer“, uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı da başardı.