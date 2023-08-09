Oppenheimer filmi ilhamını Kai Bird ve Martin J. Sherwin’in Pulitzer ödüllü kitabından alsa da yapımın senaryosunu içeren kitap da geniş kesimlerde ilgiyle karşılandı. Yapım gişede 1 milyar doları geçen Barbie’nin ardında, 600 milyon dolar hasılatla sinema salonlarına milyonları çekmeyi sürdürüyor.

Christopher Nolan’ın yeni filmi, atom bombasının mucidi J. Robert Oppenheimer’ın hikâyesini konu alıyor. Cillian Murphy, Florence Pughy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon ve Rami Malek gibi yıldızları kadrosunda barındıran film yalnızca sinemada değil kitap dünyasında da ilgi görüyor.

Senaryo, alışıldık Hollywood senaryo yazım tekniklerinin farklı olarak çoğunlukla birinci tekil şahıs anlatımını kullanıyor. J. Robert Oppenheimer’ın sahneleri bu şekilde anlatılırken Lewis Strauss’un sahneleri üçüncü şahıs tarafından aktarılıyor. Bu durumun ayrımı perdeye renkli sahneler ve siyah beyaz sahneler olarak taşınıyor. Yönetmen Christopher Nolan renkli sahnelerin öznel bakış açısıyla görülmesi gerektiğini açıklamıştı.