Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2022 yılında AR-GE çalışmaları tamamlanarak OPLOG tarafından sektörün kullanımına sunulan yerli ve milli lojistik robotu TARQAN, dünyada da lojistik sektörünün dikkatini çekmeye devam ediyor.

Depolama ve ürün toplama süreçlerinin otonom hale dönüştürülerek mükemmel şekilde yönetilmesine katkı sağlayan TARQAN, depo içi verimliliğini yüzde 400’e kadar çıkarıyor. Geleneksel depolarda karşılaşılan insan kaynaklı sipariş toplama hatalarını yüzde 99,99 azaltıyor; toplama hızını yine geleneksel depo süreçlerine kıyasla 3 kat hızlandırıyor.

Böylelikle, ürünlerin tüketicilere eksiksiz ve zamanında ulaşmasını sağlıyor. TARQAN, sipariş geldiğinde minimum sürede karar alarak, deponun içinde buna göre hızla hareket ediyor. Ürünlerin bulunduğu en yakın raflara gidiyor ve 1 tona kadar yük kaldırma kabiliyetiyle rafları operasyon sorumlularına taşıyor. OPLOG böylece, depolama alanlarında insansız çözümlerle, süreçlerinin kusursuz ilerlemesini sağlıyor.

OPLOG teknolojisiyle nasıl fark yaratıyor?

OPLOG, cirosunun yüzde 30’unu AR-GE’ye ayırarak operasyonel verimliliği artırmaya yarayan kendi depo içi yazılımlarını ve robotik teknolojilerini geliştiriyor. Yapay zeka ve robot teknolojilerinin ön plana çıktığı günümüzde, yerli ve milli teknoloji ve AR-GE gücüyle geliştirdiği TARQAN ile de sektörde öncü rol üstleniyor.

OPLOG’un kendi fulfillment (sipariş karşılama ve hazırlama) merkezlerinde uyguladığı esnek depolama sisteminden sipariş karşılamaya kadar olan tüm süreçler, kendi geliştirdiği teknolojiler sayesinde en üst düzey verimlilik ile çalışıyor. Kaotik (esnek) depolama olarak adlandırılan bu depolama sistemi, OPLOG’u Türkiye’de benzer hizmet ve uygulamalar sunan rakipleri arasından ayrıştıran en büyük özelliği. Geleneksel depolardan farklı olarak, OPLOG’un fulfillment merkezlerinde her bir ürün, boyutları ve depolama koşulları göz önünde bulundurularak yazılımları üzerinden atandıkları farklı lokasyonlarda, farklı markaların ürünleriyle beraber depolanıyor. Bu raflama sistemi hem OPLOG’un kendi çalışmalarında hem de doğrudan müşterilerine sunduğu hizmette maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor. Bir rafta birden fazla markanın ürünlerinin bulunduğu modelde, mal kabul aşamasının hemen ardından, gönderilen ürünlerin niteliği, adetleri, özel saklanma koşulları ve gönderim seçenekleri gibi tüm bilgiler OPLOG’un geliştirdiği WMS (Warehouse Management System) sistemine ekleniyor.

TARQAN’ diğer robotlardan çok farklı!

Yenilikçi bir robotik sistem sunan TARQAN, sektörde ürünleri A noktasından B noktasına götüren diğer robotların oluşturduğu sistemin ötesinde, fullfilment depolarındaki operasyonel verimliliği artırmak üzere geliştirildi. Ürünlerin depo içerisinde hangi raflarda ve rafların depo içerisinde hangi konumda yer alacağına karar verebilmesi sayesinde TARQAN, hem depolama hem de ürün toplama aşamalarında verimlilik artışı sağlıyor.

TARQAN 1 ton yük kaldırma kabiliyetine rağmen sadece 194 mm yüksekliğine sahip ve sınıfın en ince fulfillment robotu olarak rakiplerine kıyasla yüzde 10 daha fazla depolama alanı sunuyor. Bir depo çalışanı tek başına saatte 120-150 ürün toplarken, aynı işi TARQAN ile birlikte yaptığında bu sayı 500’e kadar çıkabiliyor. Bu sayede OPLOG, TARQAN ile sipariş toplama verimliliğini yüzde 400 artırarak, depolama alanlarını ve dolayısıyla bu alanların verimliliğini de büyük ölçüde artırıyor.

TARQAN, OPLOG’un akıllı depolarında ürün lokasyonlarını belirleyen, stok ve sipariş takibi yapabildiği kendi yazılımı Depo Yönetim Sistemi (WMS) ve müşterilerinin tüm bu süreçleri takip edebildiği platformu OPLOG-ONE ile tamamen entegre çalışıyor.