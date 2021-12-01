Opera VPN Nasıl Açılır? İnternet hizmetinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için VPN kullanımına ihtiyaç vardır. İnternet tarayıcılar arasında yaygın şekilde kullanılan sistemlerden biri de Opera’dır. Söz konusu sistem de güvenlik kapsamında VPN gerektiren bir tarayıcıdır. Bu kapsamda Opera VPN programlarına ihtiyaç duyulur.

VPN, İngilizce karşılığı Virtual Private Network olan terimin kısaltmasıdır. Türkçe karşılığı ise özel sanal ağ demektir. Söz konusu programlar, internet kimlik bilgilerinizi gizleyerek sizin çok daha güvenli şekilde hizmet almanızı sağlar. Yani kayıtlı şifreleriniz ya da bilgisayar kimlik bilgilerinizin ele geçirilme ihtimalini en aza indirmiş olursunuz.

VPN’nin bu denli yaygın kullanılmasının bir diğer nedeni de yasaklı sitelere erişim sağlamasıdır. Tabi bu anlamda yasadışı web sitelerine ulaşmayı da düşünmemek gerekir. Söz konusu sitelere erişmeye çalışmak, yasal anlamda başınızı derde sokabilir.

Dünyanın en popüler internet tarayıcıları arasında gösterilen Opera, kendisine ait bir VPN hizmeti olan bir sistemdir. Opera VPN hizmeti, ilave bir program ya da uygulama olmadan güvenli ve etkin şekilde web sitelerine ulaşmayı sağlar.

Opera Gx Vpn Nasıl Açılır?

Opera VPN hizmetleri arasında kullanılan sistemlerden biri de Opera GX VPN sistemidir. Windows ya da MacOS işletim sistemlerinde söz konusu VPN hizmetinin nasıl kullanılacağını şu şekilde sıralayabiliriz.

Opera internet tarayıcısını bilgisayarınıza indirin.

Kurulumun gerçekleşmesini bekleyin ve Opera tarayıcısını açın.

Ayarlar bölümüne gelin.

VPN özelliğini bularak bunu aktif olarak işaretleyin.

İnternet üzerinden herhangi bir web sitesine girmeyi deneyin.

Adres çubuğunun sol tarafında VPN sekmesinin göründüğünü fark edeceksiniz.

Bu simgeden dilediğiniz ülkeyi seçerek internet özgürce kullanabilirsiniz.

İşlemleri doğru şekilde yaptığınız sürece bağlantınız artık güvenli, gizli ve özgür olacaktır. Tüm işlemleri doğru yapmanıza rağmen VPN aktif hale gelmiyorsa işlemleri tekrar kontrol edin ve programı tekrar silerek yüklemeyi deneyin. Bilgisayarınızı tekrar başlatmayı da bu kapsamda düşünebilirsiniz.

Android İşletim Sisteminde Opera VPN Nasıl Açılır?

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarda VPN kullanımına ihtiyaç duyulduğu gibi android işletim sistemine sahip olan tablet ya da akıllı telefonlarda da söz konusu ihtiyaç hâsıl olabilir. Bu kapsamda aşağıdaki adımları izleyerek android cihazınız için VPN açabilirsiniz.

Google Play Store’a girin.

Ücretsiz olan Opera tarayıcısını indirin.

Tarayıcıyı açarak ayarlar bölümüne ulaşın.

Ayarlarda yer alan VPN seçeneğini tıklayın.

Dilediğiniz ülke seçimini yapın.

Yukarıdaki işlemleri doğru şekilde yaptıysanız işlem tamam demektir. İnternet kullanımında Opera VPN aktif hale gelmiyorsa, ülke seçimini değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bunun yanında uygulamayı silip tekrar yüklemek de bir çözüm olabilir.

IOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda da aynı adımlar uygulanabilir. İzlenecek adımlar tamamen aynı olmakla birlikte haliyle uygulama, App Store’dan indirilmelidir. Uygun şekilde indirme işlemi gerçekleştirilip ayarlar yapılırsa Opera VPN aktif hale gelecektir.