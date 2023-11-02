Eğer bilinçsiz bir şekilde alışveriş yapıyorsanız ve dolabınızda giymediğiniz onlarca kıyafet varsa hemen onyomani olduğunuzu düşünmenize gerek yok. Konuya dair buradaki yazımızı okuyarak akıllı alışveriş yöntemlerini uygulayabilirsiniz. Ama halen bir alışveriş bağımlılığı yaşadığınızı düşünüyorsanız da yapmanız gereken ilk şey bir psikoloğa danışmak olacaktır.

Minimalizm, sürdürülebilirlik ve daha birçok kavramın sürekli gündemde olmasına rağmen gücünden hiçbir şey kaybetmeyen tüketim çılgınlığı, dünyamızın yanında ruhumuzu da tüketmeye başladı. Bazıları için alışkanlıktan gelen bir kaçış yöntemi bazıları içinse yeni keşfettiği duygu bastırma aracı alışveriş, bağımlılık haline gelerek çağımızın hastalığı ‘onyomani’ oldu. Özellikle sosyal medyada insanların lüks yaşam yarışına girmesi anlık alışverişlerin ve rekabet nedeniyle depresyonun artışına neden oluyor.

Onyomani nasıl anlaşılır?

Eğer kendinizi iyi hissetmediğiniz anlarda direkt para harcamaya yöneliyorsanız ve planladığınızdan daha fazla şey satın alıyorsanız alışkanlıklarınız üzerinde biraz gözlem yapmanız faydalı olabilir. Özellikle bu durum son 1-2 yılda artarak size veya ailenize sorunlar yaşatmaya başladıysa müdahale edilmesi gerekebilir.

Yaşam sorunlarını ortadan kaldırmanın çok güç olduğu anlarda para harcamak için güçlü bir istek duyma

Alışveriş yapınca rahatlayıp güçlü hissetme ve mutlu olma

Harcamaya başladıktan sonra kişinin kendini durdurmakta zorlanması

Aşırı alışveriş yapma durumunu takiben çevrenizden bu yönde eleştiriler gelmesi ve yakınlarınızın durumun kontrolünüz dışında olduğunu söylemeleri diğer belirtiler arasında sayılabilir.

Alışveriş bağımlılığı nasıl tedavi edilir?

Alışveriş bağımlılığının anlaşılabilmesi 6 ila 12 yılı bulduğu için kendisinde belirtiler olduğunu düşünen kişilerin veya yakınlarının en hızlı şekilde bir psikoloğa danışması oldukça önemlidir. Psikoterapi ve ilaçlar ile 2 çeşit tedavisi bulunan bu hastalıkta en başta öz güven probleminin çözülmesi amaçlanır. Hayat kalitesini yüksek oranda düşüren onyomani, depresyon, sosyal medya ve alışveriş tutkusunun tetiklemesi sonucu ortaya çıktığı için kişinin bu alanlardaki sorunları da incelenir.

Alışveriş bağımlılığınıza dair farkındalığınızın oluştuğu noktaya kadar dışarı çıkarken yanınızda kredi kartı taşımamaya ve online alışveriş uygulamaları gibi sizi para harcamaya iten aplikasyonları telefondan silmeniz tavsiye edilmektedir. Bu süreçte bir şeyler almanız gerektiğinde sözlerine güvendiğiniz biriyle ihtiyaç listesi hazırlayarak alışveriş yapabilirsiniz.

Cansu Karakuş

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