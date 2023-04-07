Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz gün Etiler’de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Keyfinin yerinde olduğu görülen ünlü isim, “İyiyim, her şey yolunda, dinleniyorum, kendime vakit ayırıyorum. Boş zamanlarımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘ne, ailemin yanına gidiyorum. Çok aileciyim. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum” şeklinde konuştu.

Ergüçlü, Onur Ünlü ile beş yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra ünlü yönetmen ile bir süre aynı evde yaşadığı iddiası ile ilgili ise “Alakası yok. O bizim beraber yaşadığımız evdi. Ayrıldıktan sonra başka bir eve taşındı. Ben kalıyorum orada şimdi” yanıtını verdi.

31 yaşındaki oyuncu, “Aynı evi uzun yıllar paylaştınız, hatıralarınız var, sizin için zor olmuyor mu?” sorusu üzerine, “Gitmek de zordur muhtemelen, kalmak da zor. Her ilişkinin sonrası zor. Onur hâlâ çok yakın arkadaşım. Arkadaş kalmayı tavsiye ediyorum daha önce birlikte olduğunuz insanlarla. Ne yapalım yani birbirimizi mi üzelim, yıpratalım?” ifadelerini kullandı.

“Evli çiftlerin bile ayrılığın ardından arkadaş kalmadıkları” yorumu üzerine ünlü oyuncu, “Evet, kolay değil ama biz en baştan beri çok yakın arkadaş olarak başladığımız için daha öncesi de çok iyiydi aramız. Çok seviyorum onu. Umarım her şey harika olur onun için” dedi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler hatırlatılan oyuncu, “Bilmiyorum, hepsi yaralayıcı” şeklinde konuştu.

Afet bölgesine gitmeyi düşündüğünü dile söyleyen Ergüçlü, “Arkadaşım çocuklar için oraya gidip, sürekli bir şeyler yapıyor. Atölyeler organize ediyorlar, davet alırsam gideceğim. Onun dışında kontrolsüz kendi başıma ne yapacağımı bilmeden hiçbir şekilde oraya gitmeyi baştan beri istemedim. Giden insanların aksine yük olduğunu gördük. Zor oldu. Bütün bu yaşananlar karşısında yük olmak istemedim, aksine yok olmak istedim. Gitmek gerekirse ve yük olmayacaksam seve seve giderim” ifadelerini kullandı.