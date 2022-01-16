Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Annemizi Saklarken’ isimli dizide başrol oynayan Hande Doğandemir’in önceki günlerde yayınladığı fotoğraftaki detay sosyal medyada çok konuşulmuştu. Pek çok kişi güzel oyuncunun telefonunun arkasındaki resimde Onur Tuna’nın olduğunu ve oyuncu ikilinin yeni bir ilişkiye başladığını iddia etmişti.

36 yaşındaki başarılı oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı son gönderisine Hande Doğandemir’in kalp emojili yorumu ikili hakkında çıkan aşk iddialarını doğruladı. Güzel oyuncunun yorumuna kayıtsız kalmayan Onur Tuna da yine siyah kalp emojisi ile sevgilisinin yorumuna cevap verdi.