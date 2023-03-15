Kiralık Aşk dizisindeki “Koriş” karakteriyle tanınan ve daha sonra birçok programda sunuculuk yapan Onur Büyüktopçu, yeni filmiyle ekranlara geri dönüyor. Cemre Baysel ve İlhan Şen’i buluşturan “Aşk Filmi” filminde yer alacak olan oyuncu Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz günlerde magazine yakalandı.

Yeni rolü için imaj değiştiren Büyüktopçu, “Bu filmde herkesin özlediği ‘Koray’ karakterine benzer bir rolü canlandıracağım. Ben de Koriş’i çok özlemiştim. O yüzden bu rol beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Yeni imajımı gören herkes çok beğeniyor ama bana sorarsanız hâlâ alışamadım. Bazen kendimi tanımakta zorlanıyorum.” sözleriyle yeni karakteri ve imajından bahsetti.

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