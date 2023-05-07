Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir AVM çıkışı objektiflere takıldı. Yeni filmi için saçlarını sarıya boyatan Büyüktopçu, “Saçlarım yandı, döküldü ve koptu. Benlik bir şey değil. Uğraşmak zor. Şu an ilik tedavisi yapıyorum. 40 günde saçı dört defa açtırınca saç diye bir şey kalmadı. Bir daha yaptırmam. Sanat için saçımı boyatmıştım” şeklinde konuştu.

41 yaşındaki oyuncu, “Çekimleri nasıl geçti?” sorusu üzerine, “Çekimler tatlı geçti. Eylül ya da ekimde vizyonda olur. Kadroda Cemre Baysel, İlhan Şen ve Erkan Petekkaya vardı. ‘Kiralık Aşk’taki Koriş karakterine yakın birini canlandırdım. Cemre Baysel’in canlandırdığı karakterin menajeriydim. Uçuk, kaçık ve komik bir adamdı. Oynarken keyif aldım” şeklinde cevap verdi.

Sinemaya devamlı giden birisi olmadığını ifade eden oyuncu, “Kutsal Damacana 4′ filmiyle gişede 1 milyonu geçtik. Çekerken ve izlerken keyif almıştım. Çok sinemaya da giden bir adam değilim. Melisa Sözen’in ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne’ filmini çok sevdim. ‘Terzi’ dizisini beğendim. ‘Kiralık Aşk’taki arkadaşım Salih Bademci’nin de aşırı fanıyım” ifadelerini kullandı.

Son dönemde dizi/film sektöründe yaşanan boşanmalara da değinen Büyüktopçu, “Çok çabuk tüketiliyor. Paldır küldür evlenmeler ve hemen paldır küldür boşanmaları anlamıyorum. Boşanmış anne-babanın evladıyım. Belki benim içimde korku var. Ama çabuk karar verip hemen evleniyorlar ve çabuk karar verip hemen boşanıyorlar. Ünlülere de çok baskı altında… ‘Evleniyor musunuz?’, ‘Evlenmiyor musunuz’ ve ‘Çocuk düşünüyor musunuz?’ diye sürekli sorular soruluyor onlara…” dedi.

Yeni bir dizi projesine başlayacağını duyuran ünlü isim, “Belki bu yaz ekranda olabilirim. Romantik komedi tarzı bir dizi olabilir” dedi. Özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya ise Büyüktopçu, “Kamera önünde ve sosyal medyada yaşamam. Kendi içimde yaşarım. Sonuçta özel bir şey” yanıtını verdi.