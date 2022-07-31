Öğretmen eşi Duygu Koz ile birlikteliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Güldür Güldür Show’un ‘Bilal’i Onur Buldu, bir süre önce kızı Masal’ın sessiz sedasız doğumuyla baba olmuştu. Aradan 40 gün geçmesinin ardından eşi ve kızı ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Buldu, sosyal medyada gündem oldu.

39 yaşındaki ünlü oyuncu, eşinin doğum öncesi ve sonrası pozlarını”Öncesi-sonrası. Masal’ımıza kavuştuk. Bugün tam 40 gün oldu hem de. Duygu sevgilim bütün cefayı çekse de sefada beni de ortak ettiği için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum canlarım” notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Onur Buldu’nun gönderisine çok sayıda beğeni gelirken Nurgül Yeşilçay, Büşra Pekin, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Emre Altuğ, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimler de nazar boncuğu ve kalp emojili yorumlar yaptı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör onurbuldu (@onurbuldu)’in paylaştığı bir gönderi