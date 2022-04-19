Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Esra Sönmezer’in “Pembe Pijama” programına konuk oldu. Canlı yayına pijamaları ile katılan Akay, magazin gündemine dair açıklamalar da yaptı. Akay’ın ünlü oyuncu Kadir Doğulu ile ilgili iddiası ise izleyiciyi şoke etti.

İmam nikâhlı evlendiler mi?

Geçtiğimiz aylarda Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin boşanacağını iddia eden Onur Akay, bir başka magazin programında çiftin bir ödül töreni öncesi araya girenler sayesinde barıştığını ifade etmişti. Akay şimdi ise canlı yayında herkesi şoke eden bir açıklama yaptı. Onur Akay, “Kulislerde olan iddia, konuşuluyor. Benim kulağıma geldi. Serra Arıtürk oyuncu partneriydi Kadir Doğulu’nun. Onunla imam nikâhlı evlendiğini söyleyenler var.” ifadelerini kullandı. Akay, bu duyumu Doğulu ve Atagül çiftinin yakın çevresinden aldığını ve bu yakın çevresinin içinde ünlü isimlerin de olduğunu iddia etti.