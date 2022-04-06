Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” olarak ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu’nun ameliyat olduğunu duyurdu. Akay, “75 yaşındaki sevilen sanatçımız Fedon Kalyoncu, bugün ayak damarlarındaki bir problem yüzünden ameliyat oldu ve damarlarına Stend takıldı. Özel bir hastanede gerçekleşen operasyonun başarılı geçtiğini öğrendim. 2011 yılında anjiyo olan ve kalp damarlarından üçünün tıkalı olduğu anlaşılan Fedon, dört saat süren bir kalp ameliyatı geçirmişti. 2019 yılında ise böbreğinde bir tümör ortaya çıkmış ve başarılı bir ameliyatla alınmıştı. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Fedon Kalyoncu Kimdir?

19 Ağustos 1946 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fedon’un tam adı Fedon Kalyoncu’dur. Babası Rum, annesi Ermeni’dir. Dedesi Kleanti Kalyoncu, Çanakkale Savaşı’nda şehit oldu. Ünlü sinema oyuncusu Nubar Terziyan dayısıdır. Zoğrafyon Rum Lisesi’ndeki öğrenimini yarıda bırakarak sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı (1962-72). 1987’de Zorba Taverna’yı açtı. 1991’de Senin İçin adlı ilk albümünü çıkardı. TRT’de ilk Yunanca şarkı söyleyen kişi oldu.