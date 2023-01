Üçüncü sezonu merakla beklenen Only Murders in the Building, oyuncu kadrosunda yaptığı sürpriz değişimle geri dönüyor. Dizi yeni sezonunda Oscarlı yıldız Meryl Streep ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Polisiye ve komedi türündeki Only Murders in the Building, ilk iki sezonuyla 3 defa Primetime Emmys kazanmayı başarmıştı.

Only Murders in the Building bir grup arkadaşın, şahit oldukları cinayetten yola çıkarak kendi suç podcastlerini kaydettiği macerasını konu alıyor. Hulu yapımı diziye Meryl Streep ve onunla birlikte kadroya dahil olan Paul Rudd, cinayeti araştıran bir belgesel ekibi olarak dahil olacak. Bu yeni gelişme, dizinin yıldızı Selena Gomez’in kaydettiği Instagram videosuyla duyuruldu. Gomez, sette olduklarını paylaştığı videoda Meryl Streep sürpriz bir şekilde kadraja dahil oldu.

Only Murders in the Building 3. sezon çıkış tarihi henüz netleşmedi.

