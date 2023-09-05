Star TV ekranlarında pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Hazırlıkları süren ve ikinci sezonda kadroya birçok yeni oyuncunun dahil olduğu Ömer’den ilk tanıtım yayınlandı.

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır’ın paylaştığı Ömer yeni sezon ilk tanıtımda; Gamze’nin gidişiyle yıkılan Ömer’in kendini içkiye vermesi dikkat çekti. Öte yandan tanıtımla birlikte Ömer’in yeni sezon başlangıç tarihi de belli oldu. 22. bölümüyle ikinci sezon açılışını yapacak olan dizi, 11 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara dönecek.