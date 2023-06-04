Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ‘Ömer’ dizisinde Süreyya’nın hikayesinin Gamze ve Ömer’in evlenmesinden sonra nasıl bir yola gireceği merak ediliyordu. Ünlü oyuncu Simay Barlas’ın yeni sezon öncesinden projeden ayrılacağı netleşti. Barlas için sette pasta kesilerek “Süreyya ev final karesi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Barlas, Pazartesi günü 20’nci bölümüyle ekranlarda yayınlanacak olan dizden 21’nci bölümde ayrılacak.

Ayrıca Süreyya’nın ailesi rolünde oynayan Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da ‘Ömer’ dizisine veda edecek isimler arasında yer alıyor.