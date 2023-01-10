Star TV’nin yeni dizisi ‘Ömer‘, dün akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır Merve Dizdar gibi güçlü oyuncu kadrosunun yanında ‘İlk ve Son‘ dizisiyle çok konuşulan Cem Karcı yönetmenliğinde olan dizi ilk bölümüyle çok ilgi gördü. İsrail yapımı olan Shtisel dizisinden uyarlanan yapım, yıllar sonra eski mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu, din öğretmeni Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen büyüyen aşklarını konu edecek.

Dün akşam çok konuşulan dizi, Google pazartesi trendlerinde ilk ikide yer alırken Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır ise sosyal medyada trendlerde ilk sıralarda yer aldı.

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