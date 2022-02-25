Bilim insanları, 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kalp krizi geçirmesinin ardından ölümünün gerçekleştiği sırada kayıtta olan Elektroensefalografi (bilgisayar yardımıyla beynin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi) yardımıyla ölen hastanın beyin hareketliliğini inceledi. 87 yaşında hayatını kaybeden hastanın beyin aktivitelerinin 15 dakika boyunca devam ettiği tespit edilirken, bu gelişmenin ölüm anında neler yaşandığına dair soruları cevapladığı kaydedildi.

AA’nın Rt.com kaynaklı haberine göre, uzmanlar ölen bir insanın beyninin işlevlerinin “rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan” bir insan beyniyle aynı faaliyetlerde bulunduğunu ortaya koydu.

“Önemli anlar son kez hatırlanabilir”

Dr. Ajmal Zemmar, kişinin ölümünden önce beynin, insan ömründeki önemli anları son kez hatırlayabileceğine dikkat çekti. Dr. Ajmal Zemmar, bu yeni gelişmenin, beyin hareketliliğinin hayatın ne zaman sona erdiği ve organ bağışının zamanlamasına dair algıları değiştirebileceğinin altını çizdi.