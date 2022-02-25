Vegan formül ile geliştirilmiş Elixir Botanique Serisi; Detoks Etkili Canlandırıcı Gençlik İksiri, Gündüz Kremi, Göz Kremi, Detoks Etkili Yapılandırıcı Gece Kremi ve Detoks Etkili 50 Faktör Koruyuculu Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi ürünleri ile sağlıkla ışıldayan cildin sözünü veriyor! Yves Rocher ile güçlü, nefes alan, neme doymuş ve genç bir cilt.

YVES ROCHER ELIXIR BOTANIQUE – DETOKS ETKİLİ CANLANDIRICI GENÇLİK İKSİRİ

Yves Rocher Elixir Botanique Detoks Etkili Canlandırıcı Gençlik İksiri, içeriğinde bulunan okyanus yosunu ile oksidatif stresle savaşıyor, latin çiçeği ile hücrelerin oksijen almasını arttırıyor. Doğal gücünü, kırışıklıkları ve ince çizgi görünümünü azaltan Afloya ve cildi anında nemlendirme özelliğine sahip Edulis Özsuyu’ndan alan iksir aynı zamanda nazik bir bakım sağlıyor. Detoks Etkili Canlandırıcı Gençlik İksiri 5 kat daha fazla konsantre Okyanus Yosunu ve Latin Çiçeği içeriği ile doğallığın güzelliğinden maksimumda yararlanmayı mümkün kılıyor. Doğaya saygı anlayışını benimseyen Yves Rocher’nin botanik gençlik iksiri; paraben, silikon ve mineral yağ içermeyen formülünün yanı sıra, sürdürülebilir cam ve karton ambalajlarıyla kendini ve doğayı seven herkesin vazgeçilmez ürünü olmaya aday!

1 aylık kullanımda gözle görülür şekilde etki sağlayan iksir ince çizgiler ve kırışıklıkları azaltıyor, cildi güçlendirerek ışıltı kazandırıyor. Eşsiz mikro tanecikli dokusu ve doğal gücü ile ciltte okyanus ve toprağın tüm faydalarını birleştiren ilk konsantre serum olarak sunuluyor!

YVES ROCHER ELIXIR BOTANIQUE – DETOKS ETKİLİ CANLANDIRICI GÜNDÜZ KREMİ

Okyanus Yosunu, Latin çiçeği ve Afloya içeriklerinin mükemmel bir harmoni yakaladığı Yves Rocher Detoks Etkili Canlandırıcı Gündüz Kremi, Jel krem dokusuyla cildinize detoks etkisi sağlarken aynı zamanda cildinizi onarıyor. Cildi kirlilik kaynaklı hasarlara karşı korurken, içeriğindeki Afloya sayesinde, kırışıklık ve ince çizgi görünümünü azaltıyor. %97 doğal içerikten oluşan ve paraben, mineral yağ ve silikon içermeyen yapısı ve vegan formülü ile doğaya ve cildinize saygı ile yaklaşarak gündüz cilt bakım rutininize farklı bir boyut kazandırıyor!

YVES ROCHER ELIXIR BOTANIQUE – DETOKS ETKİLİ YAPILANDIRICI GECE KREMİ

Antioksidan etkisi ile ışıldayan bir cilt sağlayan, Okyanus Yosunu ve Latin Çiçeği ile yaşlanma belirtilerini geciktirmeye yardımcı Yves Rocher Detoks Etkili Yapılandırıcı Gece Kremi cilt bakımı rutininize benzersiz bir adım ekliyor! Afloya bitkisi ile geliştirilen ve besleyici özelliğiyle bilinen makademya yağı ile zenginleştirilmiş jel dokusuyla cildi film gibi sararak hızlı nüfus etmeyi sağlıyor ve anında eşsiz canlılık hissi kazandırıyor. Geri dönüştürülebilir cam ve sürdürülebilir karton eko tasarımlı ambalaj kullanımı da markanın doğaya olan duyarlılığını destekliyor.

YVES ROCHER ELIXIR BOTANIQUE – DETOKS ETKİLİ CANLANDIRICI GÖZ KREMİ

Okyanus yosunu, Latin Çiçeği ve Afloya bitkisi ile zenginleştirilmiş, Yves Rocher Elixir Botanique Detoks Etkili Canlandırıcı Göz Kremi nemini ve aydınlığını kaybetmiş göz altı çevrenizin en büyük yardımcısı oluyor. Ferah jel dokusu ile göz çevresini nazikçe nemlendirirken, roll-on başlığı sayesinde kolay uygulanıyor ve adeta bir masaj etkisi sunuyor. Göz Kremi ince çizgi ve kırışıklıkları gözle görülür bir şekilde azaltıyor. Bir ay kullanım sonrası koyu halka görünümünü azaltmayı mümkün kılan Yves Rocher Detoks Etkili Canlandırıcı Göz Kremi paraben, mineral yağ ve silikon içermeyen vegan formülü ve sürdürülebilir karton ambalajı ile doğaya ve cildinize saygı ile yaklaşıyor.

YVES ROCHER ELIXIR BOTANIQUE – DETOKS ETKİLİ 50 FAKTÖR KORUYUCULU

YAŞLANMA KARŞITI YÜZ KREMİ

Okyanus yosunu, Latin Çiçeği ve Afloya bitkilerinden yararlanarak geliştirilen, Yves Rocher Elixir Botanique Detoks Etkili 50 Faktör Koruyuculu Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi cildinizi koruyup nemlendirirken cilt yaşlanmasını hızlandıran, cildi yıpratan ve lekelere olan UVA/ UVB ışınlarına karşı kalkan görevini üstleniyor. Koruyuculuğu ve nemlendirmesi dışında hafif ve likit dokusu ile bu krem aynı zamanda mükemmel bir makyaj bazı olmaya aday! Paraben, mineral yağ ve silikon içermeyen yapısı ve vegan formülü, markanın cilde ve doğaya duyduğu saygıyı gösteriyor.