Kitap dünyası bu hafta da yine çok hareketli. Yeni çıkan eserler, farklı türlerden okurlara hitap ediyor; sürükleyici romanlar, düşündürücü denemeler ve ilham verici biyografiler raflarda yerini aldı. Polisiye ve fantastik türden kitaplar, okuma keyfini artıracak seçenekler sunarken, araştırma ve kişisel gelişim alanındaki yeni yayınlar da merak uyandırıyor. Okuma listenizi güncellemek ve farklı dünyaların kapılarını aralamak isteyenler için bu haftanın öne çıkan kitaplarını bir araya getirdik. Hazırsanız, raflardaki yeni kitaplara birlikte göz atalım.

Kaderini Yeniden Yaz / Elif Bozkurter

Astrolog ve eğitmen Elif Bozkurter, yeni kitabı Kaderini Yeniden Yaz ile okuru aşk, bolluk ve içsel dönüşüm odaklı bir farkındalık yolculuğuna davet ediyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, astroloji, ritüeller, meditasyonlar ve olumlamaları bir araya getiren bütüncül bir rehber niteliği taşıyor.

Kaderini Yeniden Yaz, kaderin sabit bir yazgı değil; bilinç, niyet ve eylemle yeniden şekillendirilebilen bir süreç olduğunu vurguluyor. Kitapta özellikle Venüs, Ay, Mars ve Güneş enerjileri üzerinden aşk, ilişki, bolluk ve bereket temalarına odaklanan pratik çalışmalar yer alıyor. Okur, doğum haritasını bir pusula olarak kullanmayı öğrenirken; niyet ritüelleri, dönüştürücü uygulamalar ve meditasyonlarla içsel frekansını yükseltmeyi hedefliyor.

İnsanını Nasıl Eğitirsin? / Babas & Andrea Ferolla

Kedilerin gözünden insan türünü ele alan mizahi ve özgün elkitabı İnsanını Nasıl Eğitirsin?, KaraKarga Yayınları etiketiyle Türkçede yayımlandı. Orijinal adı Come addomesticare un umano olan kitap, insan–kedi ilişkisini ters yüz eden bakış açısıyla dikkat çekiyor. İllüstrasyonları Andrea Ferolla imzası taşıyan kitap, yalnızca kedi severlere değil; insan doğasına mesafeli, esprili ve eleştirel bir yerden bakmayı seven tüm okurlara sesleniyor. KaraKarga Yayınları’nın dikkat çekici mizah ve illüstrasyon kitapları arasına katılan İnsanını Nasıl Eğitirsin?, raflardaki yerini aldı.

Elian / Zaya Blaze

Yazar ve eğitmen Zaya Blaze, yeni kitabı Elian ile modern insanın aşk, ilişki, yalnızlık ve kendini arayış yolculuğunu merkezine alan güçlü bir anlatı sunuyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, roman kurgusu ile kişisel farkındalık metinlerini bir araya getirerek okuru içsel bir yüzleşmeye davet ediyor. Elian, “Mira” ve “Unaya” adlı iki dünya üzerinden ilerleyen kurgusuyla; görünür olma arzusu, sahte mutluluklar, onay ihtiyacı ve boş ilişkilerle şekillenen modern yaşamı sorguluyor. Romanın ana karakteri Nava’nın yaşadıkları, günümüz insanının ilişkilerde yaşadığı tekrar eden döngüleri, değersizlik duygusunu ve gerçek aşk arayışını çarpıcı bir biçimde yansıtıyor.

Kuşaklar ve Astroloji / Zeynep Turan

Astrolog ve yazar Zeynep Turan, yeni kitabı Kuşaklar ve Astroloji ile astrolojiye alışılmışın dışında, kuşaklar üzerinden okunan bütüncül bir bakış açısı sunuyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan eser, 1956–1998 yılları arasında doğan X, Y ve Z kuşaklarını Neptün ve Satürn gezegenleri üzerinden analiz ediyor. Kuşaklar ve Astroloji, bireysel doğum haritalarının ötesine geçerek, jenerasyon gezegeni Neptün’ün kolektif etkilerini merkeze alıyor. Kitapta her kuşağın felsefesi; aile ilişkileri, ebeveynlik biçimleri, ilişkiler, kariyer dinamikleri ve ruhsal döngüler başlıkları altında detaylı biçimde ele alınıyor. Zeynep Turan, Neptün’ün kuşaklar üzerindeki belirleyici rolünü Satürn’ün yapılandırıcı etkisiyle birlikte okuyarak, birey ile toplum arasındaki görünmez bağları görünür kılıyor.

51 Gün Tek Başına / Ali Rıza Bilal

Sporcu, kâşif ve macera yarışçısı Ali Rıza Bilal, Antarktika’da Güney Kutbu’na tek başına yürüyerek ulaşan ilk Türk olma sürecini anlattığı kitabı 51 Gün Tek Başına ile okurla buluşuyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, insanın fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlayan benzersiz bir keşif yolculuğunu kayıt altına alıyor. Ali Rıza Bilal, 2024–2025 Antarktika ekspedisyonunda 51 gün boyunca, -40 dereceyi bulan zorlu doğa koşullarında, tek başına yürüyerek Güney Kutbu’na ulaşıyor. Kitap; yalnızlık, dayanıklılık, korku, inanç ve kararlılık gibi temaları, birebir deneyimlenmiş anılar üzerinden aktarıyor. 51 Gün Tek Başına, yalnızca bir keşif hikâyesi değil; hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmeyenler için ilham verici bir insanlık anlatısı olarak öne çıkıyor.

Dai Dark 1 – 2 – 3 / Q-Hayashida

Japon çizgi roman dünyasının en aykırı ve özgün seslerinden Q-Hayashida’nın kült yapıtı Dai Dark, Athica Yayınları tarafından Türkçeye çevrilen ilk 3 sayısıyla Türkiye’de raflarda yerini aldı. Orijinal adıyla Dai Dark olan seri, bilim kurgu, kara komedi ve karanlık fanteziyi benzersiz bir evrende harmanlayan bir uzay macerası olarak uluslararası okurların beğenisini kazanıyor. Japonya’da Kono Manga ga Sugoi! listesinde erkek okuyucular arasında en iyi manga sıralamasında üst sıralara yerleşen seri, Next Manga Award adaylığı gibi prestijli yabancı liste ve değerlendirmelerde de öne çıkıyor. Athica Yayınları’nın Türkçeye kazandırdığı ilk 3 sayı, hem uzun süredir beklenen manga severler için hem de bilim kurgu ve fantastik kurgu tutkunları için sıra dışı bir okuma deneyimi vaat ediyor.