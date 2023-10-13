Sıkı bir okuyucuysanız ve kitaplığınızda yeni kitaplara her zaman yer varsa, sizin için harika bir okuma listesi hazırladık. Listemizde farklı türlerden kitaplar var. Kitap tavsiye etmek riskli bir iş farkındayız! Kitaplığınızda mutlaka olmasını isteyeceğiniz bazı kitapları derledik. İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

Som Bathla / Kutunun Dışında Düşünmek

Yaratıcılığın çevresine örülen gizemi ortadan kaldırıyoruz! Bir sorunu çözmemiz gerektiğinde yalnızca belirgin olan sayılı seçeneğe mi bakıyoruz yoksa sorunu çok daha hızlı çözmemizi sağlayacak, görülmemiş alternatifler bulmak için alışılmışın dışında düşünebiliyor muyuz?

Yaratıcı fikirler üretmek yalnızca ressam, yazar, müzisyen veya diğer yaratıcı alanlardaki sanatçı ruhlu kişilere özgü bir yetenek değil! Olaylara farklı açıdan bakabilmek dünyaya bir iz bırakmak isteyen yetenekli girişimcilere özgü bir beceri değil!

Farklı düşünmek ve hareket etmek isteyen herkes yaratıcı düşünebilir. Zamandan, paradan ve enerjiden tasarruf ederek en iyi çözüme ulaşmak için farklı yollar bulmak isteyen her birey bunu başarabilir. Bu kitap gelişim odaklı her bireyin daha önce farkında olmadığı bir bilinçle hayatına yön vermesi ve hayatın bambaşka açılarını görmesi için bir yol haritası! Som Bathla’nın yazdığı, Alara Ergin’in dilimize çevirdiği Kutunun Dışında Düşünmek Destek Yayınları‘ndan çıktı.

Morihei Ueshiba / Barış Sanatı

“Dünya dramatik bir şekilde değişmeye devam edecek, ancak kavga ve savaş bizi tamamen yok edebilir. Şu anda ihtiyacımız olan şey çekişme değil, uyum teknikleridir. Savaş Sanatı değil, Barış Sanatı gereklidir.”

Aikido’nun kurucusu, O’sensei adıyla anılan büyük üstat Morihei, bir savaşçı olarak yenilmez olmasına rağmen kavgadan, savaştan ve her türlü şiddetten nefret eden bir barış adamıydı.

Kişisel ilişkilerde, toplumla etkileşimimizde, çalışırken ve iş hayatında, doğayla mücadele ederken, yani yaşamımızın her alanında ilham alabileceğimiz yaratıcı bir zihin-beden disiplini olan ve Morihei’nin öğretisini aktaran Barış Sanatı, her yönden saldırganlıkla üzerimize gelen çağımızla başa çıkmanın da pratik bir yolu…

Morihei’nin konuşmalarından, şiirlerinden, kaligrafilerinden ve sözlü gelenekten derlenerek oluşturulan Barış Sanatı‘ndaki kısa ve özlü öğretiler Ueshiba’nın öğrencisi olan ünlü Aikidocu John Stevens tarafından derlenmiş ve çevrilmiştir. Morihei Ueshiba’nın felsefeni anlatan, Zeynep Bilgin’in dilimize çevirdiği Barış Sanatı Athica Yayınları’ndan çıktı.

Burak Soyer / Ring

Bir ringe tüm hayat sığar mı? Tüm yaşam, bir spor salonunun içinden film şeridi gibi geçer mi? Tolga, 30’lu yaşlarında genç bir adamdır. Uzun zamandır egzersiz yaptığı, dövüştüğü, ahir ömürdeki deneyimleri mekânın sahibi “Hoca” ile sık sık konuştuğu, yeri geldiğinde çilingir sofrasının kurulduğu bu yer, onun geçmişinden-geleceğine bir geçiş köprüsüdür. Sonra bir akşam bu mekânda aniden bir parti organize edilir… Etkinliğin ev sahibi Tolga’dır… Konuklar önemlidir… Kimsenin olacaklardan haberi yoktur… Burak Soyer’in kaleme aldığı Ring spor destekli alınan “intikamın” çok iyi bir örneği.