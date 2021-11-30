ATV ekranlarında ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisiyle ekranlarda uzun zamandır gördüğümüz Oktay Kaynarca dizinin sürpriz bir şekilde sona ermesinden sonra , dizinin hayranları en çok Oktay Kaynarca’nın bu ansızın biten dizi hakkında yapacağı açıklamaları merak etmişti.

Dizinin bitmesiyle alakalı kısa ve öz açıklamalar yapan usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın yeni bir proje için yine Atv ekranlarında sevenleriyle buluşacağı iddia edilmişti.Kısa süre içerisinde çekimlerine başlanması planlanan yeni dizinin yönetmen koltuğunda ise Onur Tan olacağı söyleniyor.