Oktay Kaynarca’dan yeni proje haberlerine sert yanıt!

Oktay Kaynarca ile ilgili sürpriz bir iddia sosyal medya gündemine düşüp, çığ gibi büyüdü. Kaynarca’nın Masumlar Apartmanı dizisine dahil olacağı iddia edildi. Oktay Kaynarca’nın TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’na dahil olup olmayacağı sevenleri tarafından oldukça merak edilirken Kaynarca’dan açıklama geldi…

Instragram hesabından açıklama post’u paylaşan Kaynarca, şu kelimeleri kullandı;

‘Kopyala yapıştırcılara,tıklanma simsarlarına, uydurukçu sosyal medyacılara,bilmemnecilere itibar etmeyin.. Bir projeye falan dahil olduğum yok.. Benim haberimi benden …‘ notunu düştü.