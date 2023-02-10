Yaşanan büyük felaketten sonra deprem bölgesine yardım için çalışmalar son hızla sürmeye devam ediyor. Ahbap Derneği ile yardım çalışmalarını sürdüren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, ”Böyle bir dayanışma örneği ancak bu topraklara mahsustur. Bütün bir ülke, buna Azerbaycanda dahil, deprem bölgesindekiler kadar acı çekiyor; yürekleri onlarla atıyor, yediklerinden, yataklarından, ısınmaktan utanıyor. Müthiş bir dayanışma örneği bu. Yüreğine sağlık benim has milletim.” ifadelerini kullandı.

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