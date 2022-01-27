Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana gelen Oktay Kaynarca, dizinin final yapmasıyla birlikte şu sıralar dinleniyor. Sosyal medya sayfasından zaman zaman paylaşım yapan Oktay Kaynarca, bugünkü paylaşımıyla sevenlerini maziye götürdü.

27 Ocak 1965 doğumlu olan usta oyuncu, doğum günüyle ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Oktay Kaynarca, “Teşekkür ederim” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Oktay Kaynarca (@oktaykaynarca)’in paylaştığı bir gönderi

ALL Yayıncılık olarak, ALL Man dergisinin Şubat 2021 tarihli sayısının kapağını da süslemiş olan Oktay Kaynarca’nın doğum gününü kutluyoruz.