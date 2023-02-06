Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle çok konuşulan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş depremi hakkında paylaşımda bulundu. Kaynarca, 7.7 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medyada oluşan bilgi kirliliği hakkında uyarıda bulundu.

Başarılı oyuncu, “Bilgi kirliliği oluşturmadan, koordineli, iletişim, ulaşım ve lojistik kaynakları en üst seviyede kullanabilmek için yetkililerle hareket etmek…” yazarak takipçilerini deprem sonrası yardımları hakkında uyardı.

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