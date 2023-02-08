Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Kahramanmaraş deprem felaketi sonrası sosyal medya hesaplarını siyah fona çevirerek üzüntüsünü ve kızgınlığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından siyah fon paylaşan Kaynarca, “Bir memleket bu kadar mı sınanır? Bir halk bu kadar mı zorlanır? Bir halk bu kadar mı yalnız kalır? Bir halk bu kadar mı çaresizlikle baş başa kalır? Ha gayret benim yalnız memleketim…” yazarak isyanını ve üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

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