Oktay Kaynarca EDHO hakkında konuştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin ödül töreni, geçtiğimiz akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene katılan ünlü isimlerin arasında Oktay Kaynarca’da vardı.

Başrol oynadığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin bittiğini geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından duyuran başarılı oyuncu, tören çıkışında objektifler tarafından görüntülendi. Muhabirlerin EDHO’nun ekranlara veda etmesi hakkındaki sorularını yanıtlayan Kaynarca, “Arkadaşlar bana sormayın, gerçekten benim cevap verme yetkim ve bilgim yok. Şu anda çekim yok. Dizinin artık çekilmeyeceği bilgisine sahibiz. Bu durumun biz oyuncularla ilgisi yok” sözlerini kullandı.