Okan Bayülgen‘in sunuculuğunu yaptığı Uykusuzlar Kulübü’nde ünlü kasap ve restoran sahibi Nusret’e ağır göndermelerde bulundu. Bayülgen, et lokanta sahiplerini birbirini kopyalamakla suçlarken, Nusret’e de ağır ifadelerde bulundu.

“Ölü hayvanı neden tokatlıyorsunuz?”

Okan Bayülgen, et lokanta sahipleriyle ilgili olarak “Kutsal Kurban Bayramı’mız var değil mi? Dualar okuyoruz boynunu kesmeden önce. Şimdi bir aşçılar çıktı, sadece Nusret değil hepsi. Çat! Ya ölü hayvanı neden tokatlıyorsunuz?” ifadelerini kullanması olay oldu.

“Türkiye’de bir somun ekmeği yerden kaldıran insan, öpüp başına koyar.”

“Türkiye’de bir somun ekmeği yerden kaldıran insan, öpüp başına koyar öyle kaldırır.” diyen Bayülgen, “Hayvana da tokat atmaz!” diyerek bunu yapan kişileri kınadı.

“Böyle bir şey yok terbiyesizlik.”

Ayrıca Bayülgen, “Böyle bir şey yok, terbiyesizlik.” dedi.

“Kazandıkları parayı övmeyin.”

Bu tarz restoran sahiplerinin kazandıkları paranın övülmesini doğru bulmadığını söyleyen ünlü isim, “Bu aptalca modadan geri dönelim, bu et lokantalarının kazandıkları parayı övmeyin. Böyle bir aptallığa prim vermeyin.” şeklinde konuştu.