Okan Bayülgen’den olay yaratacak sözler: Netflix izlemek”looser”lık

Haber Global’de yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programının sunucusu Okan Bayülgen, Netflix hakkında söyledikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Dijital içerik platformunu değerlendirdiği konuşmasında “Netflix artık yapı market, yeme içme marketine dönüyor. Netflix bir Mubi değil, Blu TV değil, GAİN bile değil. O organizasyon bir süre sonra outlet dükkana doğru gidecek. “Looser” bir görüntü arz edecek” sözlerini kullanan Bayülgen, konuşmasında şu şekilde devam etti:

“Herhangi bir arkadaşını aradın, ‘Ne yapıyorsun’ dediğinde, ‘Gezmelerdeyim, sen ne yapıyorsun?’ dediğinde… ‘Evde dizi izliyorum. O yakışıklı çocuk çıktı televizyona, ona bakıyorum’ dediğinde bu bir looser’lık değil midir?”