Okan Bayülgen’den Gündemle İlgili Çarpıcı Açıklamalar

Okan Bayülgen, Mehmet Ali Erbil ve Tamer Karadağlı için Haber Global’de yayınlanan ‘Uykusuzlar Kulübü’ adlı programında yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Benim neslimin bunu anlamasına imkan yok”

Bayülgen, Ece Ronay’ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil ile ilgili yorumlarda bulundu. Yorumunda, “Mehmet Ali, ilk defa kibar, romantik bir mesaj attı, ya da asistanı attı. Mehmet Ali’nin başı ‘Seninle uyumak istiyorum’ dediği için belaya girdi. Benim neslimin bunu anlamasına imkan yok. Yaş alırken duygusallaştı herhalde dedim, ama bu tam ters etki yarattı” ifadelerini kullandı ve sonrasında sözlerini, Erbil’in insanların evlerine davet ettiği bir şovmen olduğu için söylediğini ifade ederek, “Beni de linç etmesinler bunları söylemem de her şeyi onayladığım anlamına gelmiyor” dedi.

“Tamer Karadağlı’nın davranışlarından yana değilim”

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni’nde Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasında gerçekleşen talihsiz olaya da değinen Okan Bayülgen, “Bugünlerde bu linç etme işi çok tehlikeli. Onları tanıyan bizler yüzde yüz linç etmek yerine daha dengeli davranmayı ve anlamayı tercih ediyoruz. Tamer Karadağlı’nın davranışlarından yana değilim ama belli ki orada bir organizasyon problemi var. Adam da saksı gibi durmak zorunda kalmış” yorumunda bulundu.

Programın konuklarından biri olan Çiçek Dilligil de “Sonrasındak açıklamada problem var, keşke böyle söyleseydi daha sonrasında” diyerek olayın yaşanmasından sonra Tamer Karadağlı’nın aldığı tavra değindi.