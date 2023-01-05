Yazar Gökhan Çınar’ın sunumuyla YouTube’da yayınlanan ‘Katarsis’ adlı programın bu haftaki konuğu Okan Bayülgen oldu. Ünlü isim, hayat hikayesini anlattığı sırada “Başka çarem yoktu” dediği mesleğini yapmaya yıllarca devam ettiğini söyleyerek, “Televizyon hayatında bir ahlak timsali olup ahlaksızca şeyler yapmamız isteniyordu. Yani aslında porno film oyuncusu olup donumuzu çıkarmamamız gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Çınar’ın kendisine yönelttiği “Nasıl bir 75 yaş hayalin var? Nasıl bir ömrün olsun o yaşlarda?” soruya ilginç bir cevap veren Bayülgen, “Erotik film yıldızı olmak istiyorum. Böyle bir kategori var ‘old’. Seyrettiğim için değil ama gördüğüm kategoriler arasında benim tercih ettiğim bir kategori değil. Ama orada başarılı olmaya çalışacağım. Kendimi böyle bir emekli bir erotik film yıldızı olarak görüyorum. Çünkü televizyon bence budur, biraz pornografidir” dedi.