Dada Salon Kabarett’te prömiyer yapan “Kanlı Kabare”, güçlerinin farkında olmayan kadınların hikâyesini sahneye taşıyor. “Kanlı Kabare”de birlikte rol alan Derya Alabora ve Okan Bayülgen, oyunu ve bir araya gelişlerini konuşmak üzere Milliyet Sanat’a konuk oldu.

Alabora, oyunu kabul etmesinin en belirgin sebebinin, kabare yapmayı çok sevmesi olduğunu söyleyerek “Belki de bir şeylerin zamanı var. Mesela eski yaptığım işlere bakıyorum; şimdi yapsak çok daha iyi seyirci toplar diye düşünüyorum,” diyor. “Hayata karşı da çok umutlu bir insan değilim açıkçası,” diyen Alabora, “Geldiğimiz noktada belki bazı şeyleri kabullenmek gerekiyor. Artık kültür, sanat ve tarih geri gitmeye başladı. Hocalık yapıyorum birtakım üniversitelerde. Orada yeni aldığımız öğrencilere ‘Yıldız Kenter’i tanıyor musun? Zeliha Berksoy’u tanıyor musun?’ diye soruyoruz. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Çünkü okumuyorlar, bilmiyorlar. Geçmişle bağlantısını koparmış bir nesil geliyor,” şeklinde konuştu.

Bayülgen ise kabarenin farkını “Bir numarada eğlenme, eğlendirme vardır. Her seyirciden sorumludur bir kabare oyuncusu. Hem muhteşem olacaksın hem seyircinin karşısında her sınavdan başarıyla çıkacaksın,” sözleriyle anlattı. “Tarih boyunca kabare, Karl Valentin’den Ferhan Şensoy’a veya Devekuşu Kabare’ye kadar politik meseleleri sahneye taşımıştır. Bunlar politik olarak da çok cesur oyuncular ve yazarlar. Bu cesareti herhangi bir oyun yazarının göstermesi de çok zor,” diyen Okan Bayülgen, kabare oyunlarının güncel olup olmama riski taşıdığını söylüyor.

Bayülgen sözlerine “Hangi yazar tarihe kalmak istemez? Demek ki kabare yazarı da tiyatro oyuncusu gibi ölümlü olmayı kabul etmiş. Tiyatro oyuncuları hele hele kabare oyuncuları ölümlü olduklarını, toza dönüşeceklerini, dumana dönüşeceklerini, kimsenin onları hatırlamayacağını, isimlerini bile hatırlamayacağını bilirler. Tam da hayatı kabul eden bir sanattan bahsediyoruz: Ölümlülükten,” diye devam etti.