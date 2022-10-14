Rol aldığı yapımlardaki oyunculuğuyla zaman zaman adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir fotoğraf yayınlamıştı. Tırnağına sürdüğü oje nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturan ünlü isim, gelen eleştirilere yanıt verdi.

Oje sürdüğü için çocuklara kötü örnek olduğu konuşulan Kaygılaroğlu, son yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şunları sözleri kullandı:

“Selamlar, sevgiler… Önce slip mayo giymişim, sonra İskoçya’nın yöresel eteğini giymişim, ara ara tırnaklarıma oje sürüyormuşum, ne yapmaya çalışıyormuşum, insanlara kötü örnek oluyormuşum… 10 yaşımda saçımı oksijenli suyla da açardım, 13-15 yaşımda sanırım kulağımı deldirmiştim, 16-17 yaşlarımda sonradan pişman olup üzerine başka dövmeler yaptırdım. Böyle biriyim ben ama bir altını çizelim abilerim ablalarım; kimsenin torpillisi olmadım, bir dayım, eniştem olmadı. Bir gün çalmadım çırpmadım, vergi kaçırmadım, kimseyle kavga edip sövmedim, görüşüne ya da görünüşüne göre insan ayırmadım. Herkese saygılı olmak, anlamaya çalışmak önceliğim oldu. Sadece ve sadece işimi yaptım. İyi yapmaya çalıştım, çok çalıştım daha da çok çalışacağım. Öncelikle tarzımı tavrımı değil, işimi beğeninize sunuyorum.”

“Tabi bunların hepsi göreceli şeyler, beğenip beğenmemek çok kişisel saygı duyarım ama hakaret kabul edilemez. Kızdım ve kırıldım açıkçası… Ben bir kanaat önderi ya da bilirkişi değilim eğer illa da bir yanımı örnek almanız gerekirse insan olarak güzel yanlarım var, onlara da göz atabilirsiniz. İş hayatımda bugüne bu tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. o yüzden onları ne şekilde, ne renkte kullanacağıma da ben karar vereceğim. Hadi işiniz gücünüz rast gitsin.”