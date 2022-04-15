Müzisyen ve Youtuber Oğuzhan Uğur’un 2013’ten bugüne yanında olan can dostu “Suşi” hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından takipçileriyle acı dolu gününü paylaşan Uğur mesajında,“Güzel kızım benim. Yazacak çok şey var ama uzatmayacağım… Hani insan, hayvan, bitki arasında bir sevgi hiyerarşisi vardır ya… En değerlisi insandır derler. Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim. O da beni. Hoşça kal Suşi. (2013-2022)” ifadelerini kullandı.