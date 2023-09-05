Best Of Model yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan sonrasında Adını Feriha Koydum dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Çağatay Ulusoy kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Ece Sükan, Berrak Tüzünataç ve Salih Bademci gibi isimlerle Terzi dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy başarılı oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bıraktı. Yakışıklılığı ile kadın hayranlarının beğenisini toplayan ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşkına çevirdi.

“Hanımlar bu arada fotoğrafta ben de varım hani görmezsiniz diye diyorum” yazan Oğuzhan Uğur’a “Abi sen tamam da yanındaki kim?” yorumları yağdı. Sosyal medya kullanıcıları “Benim tanıdığım Çağatay bu değil, kimsin sen?”, “Baba sana ne olmuş” ve “Delibal’ın fazlası yağ ve ödem oluşturmuş” gibi yorumlarda bulundu.