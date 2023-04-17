Uzun süre öne Oğuzhan Koç ile birlikte olan ve ihanet nedeniyle ayrıldıkları söylenen Zeynep Koçak’ın, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı “Oturdum ilahi adalet bekliyorum” paylaşımına yorum yağmıştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma haberlerini duyan bazı sosyal medya kullanıcıları, Koçak’ın paylaşımına “Nasıl bir ah almış senden?” ve “Karma 10 sene geçse de yerini buldu” gibi yorumlarda bulundu.

Yazılan yorumlardan sonra Zeynep Koçak, Instagram hesabının hikayeler bölümünden sert bir açıklama mesajı yayınladı. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

“Ya siz benim bir hayatım yok mu zannediyorsunuz? Haftalar önce attığım bir postu alıp saçma bir başlıkla nerelere yoruyorsunuz. Neyim ben müneccim mi? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişki düşünerek, buna dikkat ederek mi atacağım sürekli? Ya ben unuttum siz unutmadınız. Hadi zaten beni linç etmek için bekleyen binlerce kişiyi geçtim ama benim hala o çevre ile kopmamış ilişkilerim var. Ne olur biraz hassasiyet ya”